Греция и Швейцария окажут поддержку Украине

Владимир Зеленский сообщил о важном решении европейских лидеров.

Президент Швейцарии и премьер-министр Греции окажут помощь Украине. Об этом сообщил президент Украины и Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский в своем Twitter.

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Во время телефонного разговора лидер Швейцарии Игнасио Кассис и глава греческого правительства Кириакос Митсотакис поддержали Украину и объявили о конкретной помощи Украине, армия и население которой воюют с Россией.

Какая именно помощь – Владимир Зеленский не уточнил.

Напомним, западные партнеры близятся к прекращению доступа России к глобальной системе межбанковских платежей SWIFT. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Она отметила, что больше нет сильных противников отключения России от системы SWIFT. В частности, Кипр не будет блокировать отключение России.