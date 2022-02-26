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Війна в Україні: Туреччина заборонила прохід у Чорне море для кораблів РФ

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Війна в Україні: Туреччина заборонила прохід у Чорне море для кораблів РФ

Associated Press

Туреччина внесла посильну допомогу українцям в боротьбі з російськими окупантами

Туреччина допомагає українцям в боротьбі з російськими окупантами

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Дякую своєму другу, пану Президенту Реджепу Ердогану та турецькому народу за потужну підтримку. Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде!", - написав Зеленський у своєму Твітері.

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