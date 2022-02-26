Війна в Україні: Туреччина заборонила прохід у Чорне море для кораблів РФ

Туреччина внесла посильну допомогу українцям в боротьбі з російськими окупантами

Туреччина допомагає українцям в боротьбі з російськими окупантами

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Дякую своєму другу, пану Президенту Реджепу Ердогану та турецькому народу за потужну підтримку. Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде!", - написав Зеленський у своєму Твітері.

I thank my friend Mr. President of @RTErdogan and the people of for their strong support. The ban on the passage of warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for are extremely important today. The people of will never forget that! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

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