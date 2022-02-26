Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Хакери Anonymous опублікували звернення до Путіна та оголосили про свою спецоперацію проти РФ

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Хакери Anonymous опублікували звернення до Путіна та оголосили про свою спецоперацію проти РФ

Pexels

Дії Путіна - ганебні, а тому хакери продовжуватимуть атакувати РФ.

Хакери Anonymous опублікували звернення до президента країни-агресорки Володимира Путіна та оголосили про свою спецоперацію через війну РФ проти України. 

Про це йдеться у зверненні Anonymous. 

Вони зазначили, що дії Путіна - ганебні, а тому хакери продовжуватимуть атакувати РФ. 

Відомо, що хакери вже зламали сайт білоруського виробника зброї Tetraedr, який допомагає Путіну у війні проти України. 

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров подякував хакерам за допомогу та запросив у гості після перемоги над Росією. 

"Хлопці, дякуємо та запрошуємо в гості до Мінцифри після нашої спільної перемоги над РФ", - написав Федоров. 

Зазначимо:

Росія нанасить удари по цивільному населенню

У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку: фото та відео

Наслідки обстрілу Росією житлового будинку в Києві: двоє загиблих та шестеро тяжко поранених (відео)

Який вигляд має київська багатоперхівка після нічного ракетного обстрілу: фото, відео

З'явилися фото ракетних обстрілів у Києві

Окупанти обстрілюють Чернігів із "градів" - ОДА

Російські війська обстріляли Харків – вулиці міста вкрили снаряди, що не розірвались

Нагадаємо:

У Київській області російські війська знищили місцевий музей

У Київській області російські війська знищили місцевий музей
Наступна публікація