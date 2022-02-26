Хакери Anonymous опублікували звернення до Путіна та оголосили про свою спецоперацію проти РФ

Хакери Anonymous опублікували звернення до Путіна та оголосили про свою спецоперацію проти РФ

Дії Путіна - ганебні, а тому хакери продовжуватимуть атакувати РФ.

Хакери Anonymous опублікували звернення до президента країни-агресорки Володимира Путіна та оголосили про свою спецоперацію через війну РФ проти України.

Про це йдеться у зверненні Anonymous.

Вони зазначили, що дії Путіна - ганебні, а тому хакери продовжуватимуть атакувати РФ.

Відомо, що хакери вже зламали сайт білоруського виробника зброї Tetraedr, який допомагає Путіну у війні проти України.

JUST IN: Hacktivist group #Anonymous has successfully breached and leaked about 200GB of emails from Belarusian weapons manufacturer Tetraedr. This company has provided Vladimir Putin with logistical support in his invasion of #Ukraine. #OpRussia #StandWithUkriane pic.twitter.com/3MhSbrggbh — Anonymous TV (@YourAnonTV) February 26, 2022

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров подякував хакерам за допомогу та запросив у гості після перемоги над Росією.

" Хлопці, дякуємо та запрошуємо в гості до Мінцифри після нашої спільної перемоги над РФ", - написав Федоров.