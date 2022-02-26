"Євробачення-2022": букмекери прогнозують Україні перемогу

Нашу країну представить Kalush Orchestra.

Букмекери покращили прогноз для України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022".

Юзери пророкують нашій країні перемогу. Про це йдеться на офіційному сайті "Євробачення". Також вони додали два смайлики у вигляді блакитного та жовтого сердечок.

eurovisionworld.com

Зауважимо, тривалий час у букмекерській таблиці тріумфувала Італія. Після того, як у Нацвідборі перемогла Alina Pash з піснею "Тіні забутих предків", ми опинилися на 2 місці. Потім артистку дискваліфікували за підроблену довідку про поїздку до Криму 2015 року.

22 лютого стало відомо, що на конкурс поїде гурт Kalush Orchestra. Колектив посів у Нацвідборі друге місце. Тоді ж користувачі оновили свій прогноз та пророкували нам 5-6 місце. Зараз же Україна лідирує.

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