Шебелинський НПЗ призупинив роботу через ризики військових дій

Персонал заводу евакуйовано.

У Харківській області призупинив роботу Шебелинський нафтопереробний завод (Šhebel) через ризики військових дій.

Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".

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Також повідомляється, що вночі, близько першої години, над Більче - Волицько - Угерським та Дашавським ПСГ було зафіксовано безпілотні літальні об'єкти. Черговий персонал викликав поліцію та СБУ.

Інші українські підземні газосховища продовжують працювати у штатному режимі. Відбір газу здійснюється у необхідному обсязі.