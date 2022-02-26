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Шебелинський НПЗ призупинив роботу через ризики військових дій

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Шебелинський НПЗ призупинив роботу через ризики військових дій

Šhebel/Фото / Нафтогаз України

Персонал заводу евакуйовано.

У Харківській області призупинив роботу Шебелинський нафтопереробний завод (Šhebel) через ризики військових дій.

Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України". 

Також повідомляється, що вночі, близько першої години, над Більче - Волицько - Угерським та Дашавським ПСГ було зафіксовано безпілотні літальні об'єкти. Черговий персонал викликав поліцію та СБУ.

Інші українські підземні газосховища продовжують працювати у штатному режимі. Відбір газу здійснюється у необхідному обсязі. 

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