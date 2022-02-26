Споживачам не відключатимуть електроенергію за борги – Міненерго

Споживачам не відключатимуть електроенергію за борги – Міненерго

Це стосується побутових і непобутових споживачів.

Міністерство енергетики проінформувало обленерго не відключати споживачів за несплату за надані послуги на час воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Це стосується побутових споживачів, підприємств державної та комунальної власності, та бізнесу.

"Міністерство енергетики проводить регулярні моніторингові наради онлайн з підприємствами галузі для забезпечення стабільності роботи енергосистеми", - йдеться у повідомленні.

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