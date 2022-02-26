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Більше ніхто у світі не проти: Німеччина підтримала відключення Росії від SWIFT

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Перед тим рішення підтримати відключення Росії від SWIFT оголосили Кіпр, Італія та Угорщина.

Німеччина, яка до останнього не підтримувала відключення Росії від SWIFT, 26 лютого дала згоду. 

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Більше ніхто у світі не проти відключення росіян від міжнародної платіжної системи країни-агресорки, яка напала на мирну Україну. 

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