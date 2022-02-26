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Санкції в дії: російському торговому судну не дозволили перетнути Ла-Манш

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Санкції в дії: російському торговому судну не дозволили перетнути Ла-Манш

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Судно з вантажем автомобілів затримали в територіальних водах Франції.

У ніч на суботу, 26 лютого, французькі ВМС затримали у протоці Ла-Манш російське вантажне судно, яке перевозило автомобілі до Санкт-Петербурга. Це стало наслідком європейських санкцій проти російських фінансових інтересів, пов’язаних із вторгненням Росії в Україну.

Як повідомляє France Bleu, 127-метрове вантажне судно Baltic Leader під російським прапором прямувало із французького міста Руана.

Російський корабель зауважив патруль ВМС, який стежить за проходженням мігрантів у цих водах. Спільно з кораблем митниці  патрульний човен супроводив російське судно до найближчого порту Булонь-сюр-Мер.

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У морській префектурі пояснили, що затримання пов’язане з тим, що судно може належати компанії, яка потрапила під чинність санкцій Євросоюзу.

Наразі відбулася перевірка документів у двадцяти осіб, які перебували на борту. Митниця проводить розслідування, щоб підтвердити зв’язки із російськими компаніями, щодо яких застосовано санкції.

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Нагадаємо, увечері 25 лютого Велика Британія та Євросоюз майже одночасно включили до списків санкцій президента Росії Володимира Путіна і главу МЗС РФ Сергія Лаврова. Окрім персональних санкцій щодо винуватців розв'язаної в Україні війни, ЄС запровадив також суворі обмеження у фінансово-економічній сфері.

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