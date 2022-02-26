Санкції в дії: російському торговому судну не дозволили перетнути Ла-Манш

Санкції в дії: російському торговому судну не дозволили перетнути Ла-Манш

Судно з вантажем автомобілів затримали в територіальних водах Франції.

У ніч на суботу, 26 лютого, французькі ВМС затримали у протоці Ла-Манш російське вантажне судно, яке перевозило автомобілі до Санкт-Петербурга. Це стало наслідком європейських санкцій проти російських фінансових інтересів, пов’язаних із вторгненням Росії в Україну.

Як повідомляє France Bleu, 127-метрове вантажне судно Baltic Leader під російським прапором прямувало із французького міста Руана.

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Російський корабель зауважив патруль ВМС, який стежить за проходженням мігрантів у цих водах. Спільно з кораблем митниці патрульний човен супроводив російське судно до найближчого порту Булонь-сюр-Мер.

У морській префектурі пояснили, що затримання пов’язане з тим, що судно може належати компанії, яка потрапила під чинність санкцій Євросоюзу.

Наразі відбулася перевірка документів у двадцяти осіб, які перебували на борту. Митниця проводить розслідування, щоб підтвердити зв’язки із російськими компаніями, щодо яких застосовано санкції.

Нагадаємо, увечері 25 лютого Велика Британія та Євросоюз майже одночасно включили до списків санкцій президента Росії Володимира Путіна і главу МЗС РФ Сергія Лаврова. Окрім персональних санкцій щодо винуватців розв'язаної в Україні війни, ЄС запровадив також суворі обмеження у фінансово-економічній сфері.

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