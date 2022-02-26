США офіційно запровадили персональні санкції проти Путіна та Лаврова

У Мінфіні США Путіна прямо називають "деспотом", а Лаврова "головним пропагандистом".
Мінфін США вводить персональні санкції проти президента РФ Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова, а також інші члени Ради Безпеки Росії через військові дії на території України.
Про це йдеться у пресрелізі Міністерства економіки США.
Зазначається, що президент Путін і міністр Лавров несуть безпосередню відповідальність за "неспровоковане і незаконне подальше вторгнення Росії в Україну, демократичну суверенну державу". У Мінфіні США президента Путіна назвали деспотом і долучили його до групи, до якої входять такі представники, як Кім Чен Ин, Олександр Лукашенко та Башар Асад.
"Казначейство продовжує завдавати збитків Російській Федерації та президенту Путіну за їхній жорстокий і неспровокований напад на народ України. Як заявив вчора президент Байден, Путін відкинув усі добросовісні зусилля Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів, щоб вирішити наші взаємні проблеми безпеки шляхом діалогу, щоб уникнути непотрібних конфліктів і запобігти людським стражданням", – заявила міністр фінансів США Джанет Л. Єллен.\
США ввели санкції проти
- Володимира Путіна — президента Російської Федерації, голови Ради безпеки Росії. Як президент Путін є головнокомандувачем Збройних сил Росії, які зараз здійснюють невиправдане вторгнення в суверенну європейську державу.
- Лаврова Сергія — міністра закордонних справ Російської Федерації, постійного член Ради безпеки Росії. Як міністр закордонних справ Лавров висунув хибний наратив, що Україна є "агресором, оскільки він агресивно намагався виправдати дії Росії в усьому світі. Крім того, як провідний дипломат, який представляє Росію на світовій арені, Лавров допоміг сприяти агресивним діям Росії проти суверенних держав і дозволив Росії деградувати демократію в усьому світі".
Члени РФ та поплічники президента Росії
- Валентина Матвієнко, голова Ради Федерації
- Сергій Наришкін, директор Служби зовнішньої розвідки
- В'ячеслав Володін, спікер Держдуми
- Сергій Іванов, спецпредставник президента з охорони навколишнього природного середовища, екології та транспорту
- Микола Патрушев, секретар Ради безпеки Російської Федерації
- Володимир Колокол, міністр внутрішніх справ
- Олександр Бортніков, директор ФСБ
- Ігор Краснов, генеральний прокурор
- Ігор Щеголєв, повноважний представник Президента України в ЦФО
- Володимир Устинов, повноважний представник Президента України в Південному федеральному окрузі
- Віктор Золотов, директор Федеральної служби військ Національної гвардії , командувач військами Національної гвардії.
Що буде заборонено
Вся власність та інтереси в власності зазначених вище осіб, які перебувають у Сполучених Штатах або у володінні чи під контролем осіб із США, заблоковано. Крім того, блокуються також будь-які організації, які прямо чи опосередковано на 50 або більше відсотків належать одному чи кільком заблокованим особам. Усі операції, які здійснюються особами США або в межах (або транзитом) Сполучених Штатів, які пов’язані з будь-якою власністю чи інтересами у власності визначених чи іншим чином заблокованих осіб, заборонені, якщо вони не дозволені загальною чи спеціальною ліцензією, або іншим чином звільнені. Ці заборони включають будь-який внесок або надання коштів, товарів чи послуг будь-якою заблокованою особою, або на її користь, а також отримання будь-якого внеску чи надання коштів, товарів.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 80 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 516;
- літаки - 10;
- гелікоптери — 7;
- особового складу — 2800.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.