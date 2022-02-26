США офіційно запровадили персональні санкції проти Путіна та Лаврова

У Мінфіні США Путіна прямо називають "деспотом", а Лаврова "головним пропагандистом".

Мінфін США вводить персональні санкції проти президента РФ Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова, а також інші члени Ради Безпеки Росії через військові дії на території України.

Про це йдеться у пресрелізі Міністерства економіки США.

Зазначається, що президент Путін і міністр Лавров несуть безпосередню відповідальність за "неспровоковане і незаконне подальше вторгнення Росії в Україну, демократичну суверенну державу". У Мінфіні США п резидента Путіна назвали деспотом і долучили його до групи, до якої входять такі представники, як Кім Чен Ин, Олександр Лукашенко та Башар Асад.

"Казначейство продовжує завдавати збитків Російській Федерації та президенту Путіну за їхній жорстокий і неспровокований напад на народ України. Як заявив вчора президент Байден, Путін відкинув усі добросовісні зусилля Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів, щоб вирішити наші взаємні проблеми безпеки шляхом діалогу, щоб уникнути непотрібних конфліктів і запобігти людським стражданням", – заявила міністр фінансів США Джанет Л. Єллен.\

США ввели санкції проти

Володимира Путіна — президента Російської Федерації, голови Ради безпеки Росії. Як президент Путін є головнокомандувачем Збройних сил Росії, які зараз здійснюють невиправдане вторгнення в суверенну європейську державу.

Лаврова Сергія — міністра закордонних справ Російської Федерації, постійного член Ради безпеки Росії. Як міністр закордонних справ Лавров висунув хибний наратив, що Україна є "агресором, оскільки він агресивно намагався виправдати дії Росії в усьому світі. Крім того, як провідний дипломат, який представляє Росію на світовій арені, Лавров допоміг сприяти агресивним діям Росії проти суверенних держав і дозволив Росії деградувати демократію в усьому світі".

Члени РФ та поплічники президента Росії

Валентина Матвієнко , голова Ради Федерації

Сергій Наришкін , директор Служби зовнішньої розвідки

В'ячеслав Володін, спікер Держдуми

Сергій Іванов , спецпредставник президента з охорони навколишнього природного середовища, екології та транспорту

Микола Патрушев , секретар Ради безпеки Російської Федерації

Володимир Колокол , міністр внутрішніх справ

Олександр Бортніков , директор ФСБ

Ігор Краснов , генеральний прокурор

Ігор Щеголєв , повноважний представник Президента України в ЦФО

Володимир Устинов , повноважний представник Президента України в Південному федеральному окрузі

Віктор Золотов , директор Федеральної служби військ Національної гвардії , командувач військами Національної гвардії.

Що буде заборонено