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США офіційно запровадили персональні санкції проти Путіна та Лаврова

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США офіційно запровадили персональні санкції проти Путіна та Лаврова

Associated Press

У Мінфіні США Путіна прямо називають "деспотом", а Лаврова "головним пропагандистом".

Мінфін США вводить персональні санкції проти президента РФ Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова, а також інші члени Ради Безпеки Росії через військові дії на території України.

Про це йдеться у пресрелізі Міністерства економіки США.

Зазначається, що президент Путін і міністр Лавров несуть безпосередню відповідальність за "неспровоковане і незаконне подальше вторгнення Росії в Україну, демократичну суверенну державу". У Мінфіні США президента Путіна назвали деспотом і долучили його до групи, до якої входять такі представники, як Кім Чен Ин, Олександр Лукашенко та Башар Асад. 

"Казначейство продовжує завдавати збитків Російській Федерації та президенту Путіну за їхній жорстокий і неспровокований напад на народ України. Як заявив вчора президент Байден, Путін відкинув усі добросовісні зусилля Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів, щоб вирішити наші взаємні проблеми безпеки шляхом діалогу, щоб уникнути непотрібних конфліктів і запобігти людським стражданням", – заявила міністр фінансів США Джанет Л. Єллен.\

США ввели санкції проти

  • Володимира Путіна — президента Російської Федерації, голови Ради безпеки Росії. Як президент Путін є головнокомандувачем Збройних сил Росії, які зараз здійснюють невиправдане вторгнення в суверенну європейську державу. 
  • Лаврова Сергія — міністра закордонних справ Російської Федерації, постійного член Ради безпеки Росії. Як міністр закордонних справ Лавров висунув хибний наратив, що Україна є "агресором, оскільки він агресивно намагався виправдати дії Росії в усьому світі. Крім того, як провідний дипломат, який представляє Росію на світовій арені, Лавров допоміг сприяти агресивним діям Росії проти суверенних держав і дозволив Росії деградувати демократію в усьому світі".

Члени РФ та поплічники президента Росії 

  • Валентина Матвієнко, голова Ради Федерації
  • Сергій Наришкін, директор Служби зовнішньої розвідки
  • В'ячеслав Володін, спікер Держдуми
  • Сергій Іванов, спецпредставник президента з охорони навколишнього природного середовища, екології та транспорту
  • Микола Патрушев, секретар Ради безпеки Російської Федерації
  • Володимир Колокол, міністр внутрішніх справ
  • Олександр Бортніков, директор ФСБ
  • Ігор Краснов, генеральний прокурор
  • Ігор Щеголєв, повноважний представник Президента України в ЦФО
  • Володимир Устинов, повноважний представник Президента України в Південному федеральному окрузі
  • Віктор Золотов, директор Федеральної служби військ Національної гвардії , командувач військами Національної гвардії.

Що буде заборонено

Вся власність та інтереси в власності зазначених вище осіб, які перебувають у Сполучених Штатах або у володінні чи під контролем осіб із США, заблоковано. Крім того, блокуються також будь-які організації, які прямо чи опосередковано на 50 або більше відсотків належать одному чи кільком заблокованим особам. Усі операції, які здійснюються особами США або в межах (або транзитом) Сполучених Штатів, які пов’язані з будь-якою власністю чи інтересами у власності визначених чи іншим чином заблокованих осіб, заборонені, якщо вони не дозволені загальною чи спеціальною ліцензією, або іншим чином звільнені. Ці заборони включають будь-який внесок або надання коштів, товарів чи послуг будь-якою заблокованою особою, або на її користь, а також отримання будь-якого внеску чи надання коштів, товарів.

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