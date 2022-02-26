Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Помста за Луганськ-2014: сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Помста за Луганськ-2014: сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова

sdelanounas.ru

"Смерть ворогам", - підкреслив головнокомандувач ЗС України

Українські сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова.

Про це у Facebook заявив Головнокомандувач ЗС України, генерал-лейтенант Валерій Залужний

"Це помста за Луганськ 2014.
Смерть ворогам!", - додав він. 

Нагадаємо, 14 червня 2014 року бойовики збили літак, що доправляв десантників до луганського летовища. 40 військових та 9 членів екіпажу загинули одразу. 

2017 року слідчі встановили, що тодішній керівник штабу АТО Віктор Назаров мав достатньо даних, що ворог готує засідку, але відправив військових у політ. Його засудили до семи років в'язниці за халатність, але у грудні 2020 року суд зупинив виконання вироку. У травні 2021-го суд визнав невинним генерала Назарова.

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо:

Новини України: роковини трагедії – у 2014 році бойовики збили літак Іл-76, загинуло 49 людей

Новини України: роковини трагедії – у 2014 році бойовики збили літак Іл-76, загинуло 49 людей

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація