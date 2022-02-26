Помста за Луганськ-2014: сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова

Помста за Луганськ-2014: сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова

"Смерть ворогам", - підкреслив головнокомандувач ЗС України

Українські сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова.

Про це у Facebook заявив Головнокомандувач ЗС України, генерал-лейтенант Валерій Залужний

"Це помста за Луганськ 2014.

Смерть ворогам!", - додав він.

Нагадаємо, 14 червня 2014 року бойовики збили літак, що доправляв десантників до луганського летовища. 40 військових та 9 членів екіпажу загинули одразу.

2017 року слідчі встановили, що тодішній керівник штабу АТО Віктор Назаров мав достатньо даних, що ворог готує засідку, але відправив військових у політ. Його засудили до семи років в'язниці за халатність, але у грудні 2020 року суд зупинив виконання вироку. У травні 2021-го суд визнав невинним генерала Назарова.

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