Франція підтримала відключення Росії від SWIFT

Також нам обіцяють оборонну зброю.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у розмові із президентом Франції Еммануель Макрон, той підтримав персональні санкції для Путіна і відключення держави-агресора від SWIFT.

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Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі.

"Щойно зателефонував Еммануель Макрон. Маю сказати, що він – справжній друг України. З нами у найскладніші моменти. Підтримано відключення від SWIFT і запровадження персональних санкцій проти Путіна, забезпечення оборонною зброєю", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що Велика Британія та Євросоюз майже одночасно включили до списків санкцій президента Росії Володимира Путіна і главу МЗС РФ Сергія Лаврова.