Путін і його прислужники: які санкції запровадили ЄС та Британія

Путін і його прислужники: які санкції запровадили ЄС та Британія

Президент РФ став третім світовим лідером, який потрапив під санкції Європейського Союзу, склавши компанію Асаду та Лукашенку.

Велика Британія та Євросоюз майже одночасно включили до списків санкцій президента Росії Володимира Путіна і главу МЗС РФ Сергія Лаврова.

Оновлений список санкцій опубліковано пізно увечері в п'ятницю, 25 лютого, на сайті британського МЗС.

У графі, в якій йдеться про суть британських санкцій щодо Путіна та Лаврова, вказано "заморожування активів". Як причину запровадження обмежень щодо президента РФ вказується його наказ про початок військової операції в Україні.

Причинами санкцій проти Сергія Лаврова вказано те, що він причетний до спроб дестабілізувати ситуацію в Україні, підриву її територіальної цілісності, суверенітету та незалежності.

Як повідомляє CNN, у той самий час Євросоюз включив у списки санкцій, окрім Путіна та Лаврова, прем’єр-міністра Михайла Мишустіна, заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва, голову МВС Володимира Колокольцева, спецпредставника президента РФ Сергія Іванова та інших російських політиків — загалом 98 осіб.

Серед обмежень - заморожений спрощений візовий режим для бізнесменів та дипломатів. Причина санкцій та ж — вторгнення Росії до України.

Як зазначив, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, президент Путін став третім світовим лідером, який потрапив під санкції Європейського Союзу. Раніше їх запровадили щодо президента Сирії Асада і білоруського узурпатора Лукашенка.

Окрім персональних санкцій, Євросоюз запровадив такі обмеження:

заборона на доступу уряду Росії та Центробанку до ринку капіталу ЄС;

заборона експорту в Росію технологій для нафтової галузі;

заборона на експорт товарів та технологій, необхідних для авіаційної та космічної галузей;

обмеження експорту товарів та технологій, необхідних для російського сектору оборони та безпеки;

заборона надання держфінансування чи фінансової допомоги для торгівлі з Росією та інвестицій у країну.

Серед фінансових установ Росії до списку санкцій ЄС потрапили "Альфа-банк", "Открытие", банк "Россия" і "Промсвязьбанк", який обслуговує російську "оборонку".

Нагадаємо, цього ж дня через війну проти України США запровадили персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна та голови МЗС РФ Сергія Лаврова.