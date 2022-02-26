“Ви справжні друзі”: Зеленський звернувся до громадян Грузії

У Тбілісі та інших грузинських містах відбулися багатотисячні акції на підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський подякував за підтримку, яку висловили грузинські громадяни попри те, що уряд цієї країни відмовився приєднатися до економічних та фінансових санкцій проти Росії.

Про це він повідомив у своєму зверненні, опублікованому опівночі 25 лютого.

"Хочу подякувати доброму прекрасному грузинському народу, який вийшов на вулиці своєї країни і підтримав Україну. Ви справжні друзі, дякую”, - сказав Зеленський.

Сьогодні тисячі людей вийшли на підтримку України у Тбілісі та інших грузинських містах.

Раніше президент Зеленський відреагував на ці події у своєму Twitter.

“Неймовірний грузинський народ, який точно розуміє, що друзів треба підтримувати! Дякую кожному у Тбілісі та інших містах, де вийшли на підтримку України й проти війни. Справді, бувають моменти, коли громадяни – не уряд, а кращі за уряд”, - написав він.

Нагадаємо, раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі засудила рішення Росії про визнання "незалежності" псевдореспублік "ЛНР" та "ДНР".

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