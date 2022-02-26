"Вы настоящие друзья": Зеленский обратился к гражданам Грузии

В Тбилиси и других грузинских городах прошли многотысячные акции в поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку, которую выразили грузинские граждане, несмотря на то, что правительство этой страны отказалось присоединиться к экономическим и финансовым санкциям против России.

Об этом он сообщил в своем обращении, опубликованном в полночь 25 февраля.

"Хочу поблагодарить хороший прекрасный грузинский народ, который вышел на улицы своей страны и поддержал Украину. Вы настоящие друзья, спасибо", — сказал Зеленский.

Сегодня тысячи человек вышли в поддержку Украины в Тбилиси и других грузинских городах.

Ранее президент Зеленский отреагировал на эти события в своем Twitter.

“Невероятный грузинский народ, точно понимающий, что друзей нужно поддерживать! Спасибо каждому в Тбилиси и других городах, где вышли в поддержку Украины и против войны. Действительно, бывают моменты, когда граждане – не правительство, а лучше правительства”, — написал он.

Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила решение России о признании "независимости" псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР".

Читайте также: