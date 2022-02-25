Грузия отказалась присоединиться к санкциям против России

Премьер Грузии заявил, что санкции против РФ нанесут ущерб его стране.

Грузия отказалась присоединиться к экономическим и финансовым санкциям против России.

Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, информируют "Новости-Грузия".

"Грузия, с учетом наших национальных интересов и с учетом интересов нашего народа, не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях, поскольку это еще больше навредит нашей стране и нашему населению. Соответственно, я, как глава правительства, ответственный как за внутреннюю, так и за внешнюю политику, учитывая национальные интересы, буду руководить только интересами нашей страны", — заявил Гарибашвили.