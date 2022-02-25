Грузия отказалась присоединиться к санкциям против России

Премьер Грузии заявил, что санкции против РФ нанесут ущерб его стране.
Грузия отказалась присоединиться к экономическим и финансовым санкциям против России.
Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, информируют "Новости-Грузия".
"Грузия, с учетом наших национальных интересов и с учетом интересов нашего народа, не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях, поскольку это еще больше навредит нашей стране и нашему населению. Соответственно, я, как глава правительства, ответственный как за внутреннюю, так и за внешнюю политику, учитывая национальные интересы, буду руководить только интересами нашей страны", — заявил Гарибашвили.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.