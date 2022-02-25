Грузія відмовилася приєднатися до санкцій проти Росії

Прем'єр Грузії заявив, що санкції проти РФ зашкодять його країні.

Грузія відмовилася приєднатися до економічних та фінансових санкцій проти Росії.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі, інформують "Новини-Грузія".

"Грузія, з урахуванням наших національних інтересів та з урахуванням інтересів нашого народу, не збирається брати участі у фінансових та в економічних санкціях, оскільки це ще більше нашкодить нашій країні та нашому населенню. Відповідно, я, як глава уряду, який відповідальний як за внутрішню, так і за зовнішню політику, враховуючи національні інтереси, керуватимуся лише інтересами нашої країни", — заявив Гарібашвілі.