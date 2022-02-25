Бої поблизу Старобільська: з’явилось відео наслідків

У місті розтрощені та охоплені вогнем будинки мирних жителів.

Радник голови МВС України Антон Геращенко опублікував відеозапис зі Старобільська Луганської області, на якому зафіксована ситуація в місті після боїв з російськими військами.

Відповідний запис Геращенко виклав у Telegram.

На кадрах видно низку розгромлених будинків, охоплених полум’ям, та уламків вид них. Нагадаємо, що раніше 25 лютого поблизу Старобільська українські артилеристи завдали втрат окупантам: розбито колону російської техніки, що готувалась до переправи через річку Айдар.