Воєнний стан: яка ситуація з енергосистемою

В Міненерго відбулася нарада щодо стану роботи енергосистеми.
Об‘єднана енергосистема України працює стабільно, ізольовано як від енергосистеми Росії та Білорусі, так і від європейської енергосистеми.
В міністерстві енергетики відбувся черговий моніторинговий селектор про стан роботи енергосистеми, підприємств енергетичної сфери та мережевої інфраструктури.
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
За минулу ніч зафіксоване значне зниження споживання електроенергії - до 12,8 ГВт.
Міністерство закликало споживачів не обмежувати споживання, крім традиційних засобів відповідального енергоспоживання.
- Станом на 25 лютого працює 11 блоків АЕС, робоча потужність 8 349 МВт.
- Теплові електростанції працюють у повному складі, крім Луганської ТЕС, з якою наразі немає зв‘язку. Запаси вугілля достатні для стабільної роботи ТЕС.
- Каховська ГЕС працює в плановому режимі, є зв‘язок зі станцією.
- Газотранспортна система працює стабільно. Експорт газу збільшився до 9 млн куб м на добу, імпорт здійснюється в обсязі 11 млн куб м на добу, переважно з Угорщини.
- Внаслідок бойових дій пошкоджено мережеву інфраструктуру - підстанцій та ліній електропередач - через це перерване електропостачання в тому числі в Гостомелі, Ірпені, Бучі, Мостищі.
- В Чернігівській області відключено 25 населених пунктів, Харківська область - 42 населених пункти, Житомирська - 14 населених пунктів.
- В Донецькій області біля Торецьку зруйновано підстанцію.
- В Києві всі лінії електромереж заживлено, мережа працює стабільно, відключень немає.
Ремонтні роботи з відновлення енергопостачання виконуються у максимально короткі терміни після закінчення активних бойових дій біля ділянок пошкодження.
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