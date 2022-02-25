"Вина РФ: внаслідок обстрілів українських міст загинуло двоє дітей

Гатять російські війська і по цивільних об'єктах.
Минулої доби в результаті обстрілів російських окупаційних військ загинуло двоє дітей.
Про це у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.
"За цю добу через обстріл російських окупантів загинуло дві дитини... І це вина тільки Російської Федерації. Також росіяни кажуть, що вони не стріляють у цивільних об'єктах – 33 цивільні об'єкти було обстріляно за добу", – наголосив Денисенко.
Нагадаємо, російській війська вночі обстріляли ракетами Київ, а зараз у місті та області ведуться бої. В Рівному обстріляли аеропорт, в Херсоні, Сумах та на Донбасі йдуть бої, проте в низці місць українські військові дають гідну відсіч ворогу.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.