"Вина РФ: внаслідок обстрілів українських міст загинуло двоє дітей

Гатять російські війська і по цивільних об'єктах.

Минулої доби в результаті обстрілів російських окупаційних військ загинуло двоє дітей.

Про це у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

"За цю добу через обстріл російських окупантів загинуло дві дитини... І це вина тільки Російської Федерації. Також росіяни кажуть, що вони не стріляють у цивільних об'єктах – 33 цивільні об'єкти було обстріляно за добу", – наголосив Денисенко.

Нагадаємо, російській війська вночі обстріляли ракетами Київ, а зараз у місті та області ведуться бої. В Рівному обстріляли аеропорт, в Херсоні, Сумах та на Донбасі йдуть бої, проте в низці місць українські військові дають гідну відсіч ворогу.