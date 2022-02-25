"Вина РФ: в результате обстрелов украинских городов погибли двое детей

Гатят русские войска и по гражданским объектам.

За прошедшие сутки в результате обстрелов российских оккупационных войск погибли двое детей.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

"За эти сутки из-за обстрела российских оккупантов погибли два ребенка... И это вина только Российской Федерации. Также россияне говорят, что они не стреляют в гражданских объектах — 33 гражданских объекта были обстреляны за сутки", — отметил Денисенко.

Напомним, российские войска ночью обстреляли ракетами Киев, а сейчас в городе и области ведутся бои. В Ровно обстреляли аэропорт, в Херсоне, Сумах и на Донбассе идут бои, однако в ряде мест украинские военные дают достойный отпор врагу.