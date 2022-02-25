Подоляк назвал единственную цель "спецоперации" Путина

Он объяснил, почему есть такое безумное давление на Киев.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на брифинге назвал единственную цель путинской "спецоперации" в Украине.

По его словам, единственная цель врага – зайти в Киев и уничтожить руководство страны.

"Только это цель "спецоперации"", поэтому есть такое безумное давление на Киев", — заметил Подоляк.

Он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский остается в столице, чтобы продемонстрировать устойчивость украинского народа.