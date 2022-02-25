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Подоляк назвал единственную цель "спецоперации" Путина

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Подоляк назвал единственную цель "спецоперации" Путина

Associated Press

Он объяснил, почему есть такое безумное давление на Киев.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на брифинге назвал единственную цель путинской "спецоперации" в Украине.

По его словам, единственная цель врага – зайти в Киев и уничтожить руководство страны.

"Только это цель "спецоперации"", поэтому есть такое безумное давление на Киев", — заметил Подоляк.

Он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский остается в столице, чтобы продемонстрировать устойчивость украинского народа.

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