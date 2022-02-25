Герои современности: украинский боец взорвал Генический мост вместе с собой

Матрос Виталий Скакун вызвался взорвать мост, но уйти оттуда вовремя он не успел.
В Херсонской области украинский военный взорвал мост ценой собственной жизни, чтобы остановить прорыв врага.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Одним из самых трудных мест обороны Украины стал Крымский перешеек, где одним из первых врага встретил отдельный батальон морской пехоты. Чтобы остановить продвижение танковой колонны, было принято решение взорвать Генический автомобильный мост.
Выполнить эту задачу вызвался инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун. Мост был заминирован, но уйти оттуда он не успел. По словам собратьев, Виталий вышел на связь и сообщил о том, что взрывает мост.
"Сразу же прогремел взрыв. Наш собрат погиб. Его героический поступок значительно замедлил продвижение врага, что позволило подразделению передислоцироваться и организовать оборону", — говорится в сообщении.
Командование морской пехоты будет ходатайствовать перед высшим командованием о присвоении герою государственной награды.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.