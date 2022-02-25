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Герои современности: украинский боец взорвал Генический мост вместе с собой

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Герои современности: украинский боец взорвал Генический мост вместе с собой

Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Матрос Виталий Скакун вызвался взорвать мост, но уйти оттуда вовремя он не успел.

В Херсонской области украинский военный взорвал мост ценой собственной жизни, чтобы остановить прорыв врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Одним из самых трудных мест обороны Украины стал Крымский перешеек, где одним из первых врага встретил отдельный батальон морской пехоты. Чтобы остановить продвижение танковой колонны, было принято решение взорвать Генический автомобильный мост.

Выполнить эту задачу вызвался инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун. Мост был заминирован, но уйти оттуда он не успел. По словам собратьев, Виталий вышел на связь и сообщил о том, что взрывает мост.

"Сразу же прогремел взрыв. Наш собрат погиб. Его героический поступок значительно замедлил продвижение врага, что позволило подразделению передислоцироваться и организовать оборону", — говорится в сообщении.

Командование морской пехоты будет ходатайствовать перед высшим командованием о присвоении герою государственной награды.

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