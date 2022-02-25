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Подоляк назвав єдину мету "спецоперації" Путіна

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Подоляк назвав єдину мету "спецоперації" Путіна

Associated Press

Він пояснив, чому є такий шалений тиск на Київ. 

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк під час брифінгу назвав єдину мету путінської "спецоперації" в Україні. 

За його словами, єдина ета ворога - зайти до Києва та знищити керівництво країни

"Тільки це є ціллю "спецоперації"", тому є такий шалений тиск на Київ", - зауважив Подоляк. 

Він розповів, що президент України Володимир Зеленський залишається у столиці, щоб тим самим продемонструвати стійкість українського народу. 

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