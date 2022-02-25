Подоляк назвав єдину мету "спецоперації" Путіна

Він пояснив, чому є такий шалений тиск на Київ.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк під час брифінгу назвав єдину мету путінської "спецоперації" в Україні.

За його словами, єдина ета ворога - зайти до Києва та знищити керівництво країни.

"Тільки це є ціллю "спецоперації"", тому є такий шалений тиск на Київ", - зауважив Подоляк.

Він розповів, що президент України Володимир Зеленський залишається у столиці, щоб тим самим продемонструвати стійкість українського народу.