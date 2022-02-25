Бои вблизи Старобельска: появилось видео последствий

В городе разбиты и охвачены огнем дома мирных жителей.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видеозапись из Старобельска Луганской области, на которой зафиксирована ситуация в городе после боев с российскими войсками.

Ответную запись Геращенко выложил в Telegram.

На кадрах виден ряд разгромленных домов, охваченных пламенем, и обломков от них. Напомним, что ранее 25 февраля близ Старобельска украинские артиллеристы нанесли урон оккупантам: разбита колонна российской техники, которая готовилась к переправе через реку Айдар.