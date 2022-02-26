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Втрати ворога дуже серйозні - Зеленський

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Втрати ворога дуже серйозні - Зеленський

Twitter/Офіс президента України

"Українці героїчно чинять спротив агресії", - зауважив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський звернувся з черговим зверненням до українців. 

"Втрати ворога дуже серйозні: сотні і сотні солдатів, які перейшли наш кордон, які прийшли на нашу землю. Маємо втрати, на жаль, серед наших воїнів. Українці героїчно чинять спротив агресії, тому ворогу доводиться придумувати все більш абсурдні звинувачення, щоб говорити хоча б щось", - зауважив глава української держави і додав, що ці звинувачення є необ'єктивними. 

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