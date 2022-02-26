Ця ніч буде більш важкою, ніж день - Зеленський

Президент розповів, що ворог буде бити вночі великі міста
Президент України Володимир Зеленський підсумував важкий день для України, але зазначив, що ніч буде ще важчою, адже ворог намагається взяти під контроль великі міста.
"Маю сказати відверто. Ця ніч буде більш важкою, ніж день. Під ударом багато міст нашої держави - Чернігів, Суми, Харків, Миколаїв. Наші хлопці і дівчата на Донбасі. Міста півдня України, особливо, увага, Київ. Не можна втратити столицю", - зазначив президент.
Він попередив усіх захисників і захисниць, що ворог буде застосовувати усі наявні у них сили, щоб зламати опір. "Цієї ночі вони підуть на штурм. Ми маємо знати, що нас чекає. Маємо вистояти. Доля України вирішується саме зараз", - додав президент.
Він закликав до опору і цивільне населення. "Допомагайте, будь ласка, одне одному, особливо людям літнього віку, самотнім, тим, кому зараз дуже важко. За кожної небезпеки переходьте в укриття. Хто вже долучився до захисту, допомагайте обороні всюди, де можна - закривайте знаки, які диверсанти залишають на дорогах, на будинках. Спалюйте ворожу техніку усім, чим можете. Якщо для загарбника навіть дитячий садочок допустима ціль, не залишайте йому жодного шансу", - закликав Зеленський.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 80 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 516;
- літаки - 10;
- гелікоптери — 7;
- особового складу — 2800.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.