Ця ніч буде більш важкою, ніж день - Зеленський

Ця ніч буде більш важкою, ніж день - Зеленський

Президент розповів, що ворог буде бити вночі великі міста

Президент України Володимир Зеленський підсумував важкий день для України, але зазначив, що ніч буде ще важчою, адже ворог намагається взяти під контроль великі міста.

"Маю сказати відверто. Ця ніч буде більш важкою, ніж день. Під ударом багато міст нашої держави - Чернігів, Суми, Харків, Миколаїв. Наші хлопці і дівчата на Донбасі. Міста півдня України, особливо, увага, Київ. Не можна втратити столицю", - зазначив президент.

Він попередив усіх захисників і захисниць, що ворог буде застосовувати усі наявні у них сили, щоб зламати опір. "Цієї ночі вони підуть на штурм. Ми маємо знати, що нас чекає. Маємо вистояти. Доля України вирішується саме зараз", - додав президент.

Він закликав до опору і цивільне населення. "Допомагайте, будь ласка, одне одному, особливо людям літнього віку, самотнім, тим, кому зараз дуже важко. За кожної небезпеки переходьте в укриття. Хто вже долучився до захисту, допомагайте обороні всюди, де можна - закривайте знаки, які диверсанти залишають на дорогах, на будинках. Спалюйте ворожу техніку усім, чим можете. Якщо для загарбника навіть дитячий садочок допустима ціль, не залишайте йому жодного шансу", - закликав Зеленський.