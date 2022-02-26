Эта ночь будет более тяжелой, чем день – Зеленский

Эта ночь будет более тяжелой, чем день – Зеленский

Президент рассказал, что враг будет бить ночью большие города

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил тяжелый день для Украины, но отметил, что ночь будет еще тяжелее, ведь враг пытается взять под контроль крупные города.

"Должен сказать откровенно. Эта ночь будет более тяжелой, чем день. Под ударом многие города нашего государства — Чернигов, Суммы, Харьков, Николаев. Наши ребята на Донбассе. Города юга Украины, особенно, внимание, Киев. Нельзя потерять столицу ", – отметил президент.

Он предупредил всех защитников и защитниц, что враг будет применять все имеющиеся у них силы, чтобы сломить сопротивление. "Этой ночью они пойдут на штурм. Мы должны знать, что нас ждет. Должны выстоять. Судьба Украины решается именно сейчас", — добавил президент.

Он призвал к сопротивлению и гражданское население. Помогайте, пожалуйста, друг другу, особенно людям пожилого возраста, одиноким, тем, кому сейчас очень тяжело. При каждой опасности переходите в укрытие. Кто уже приобщился к защите, помогайте обороне везде, где можно – закрывайте знаки, которые диверсанты оставляют на дорогах, на домах. Сжигайте вражескую технику всем, чем можете. Если для захватчика даже детский садик допустимая цель, не оставляйте ему ни малейшего шанса", - призвал Зеленский.