Найгарячіші точки України станом на 00:00 26 лютого: список

Противник слабшає з кожним днем, кожним черговим боєм.

З'явилася оперативна інформація станом на 00:00 25 лютого щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Регулярні війська ЗС РФ ведуть наступальні дії. Сили оборони України стримують російське вторгнення. На цей час противник не досягнув поставлених раніше стратегічних цілей. Не маючи достатніх сил, він змушений передчасно ввести у бій додаткові підрозділи других ешелонів та резервів.

Ворог не полишає спроб оточити столицю України. Сили оборони міста Києва міцно тримають позиції. Національна гвардія України здійснює охорону та оборону Вишгородської ГЕС, аеропортів та іншої важливої інфраструктури.

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Крім того, у самому місті взято під посилену охорону всі мости, об’єкти центральних тепломереж та інші об’єкти критичної інфраструктури, на дорогах встановили блокпости.

"Противник слабшає з кожним днем, кожним черговим боєм! Збройні Сили України навпаки стають міцнішими щохвилини! Добровольці, резервісти, учасники територіальної оборони ЗС України, кожен, хто взяв у руки зброю, додає сили українському війську в шляхетній справі захисту територіальної цілісності та недоторканості України", - йдеться у повідомленні.