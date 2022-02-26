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На Вінниччині збили російський Су-25

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На Вінниччині збили російський Су-25

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Інцидент відбувся під Калинівкою.

Українські льотчики збили на Вінниччині російський Су-25.

Про це заявив голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов у Facebook.

"Щойно під Калинівкою наші військові льотчики збили російський Су-25", - написав він.

"Слава ЗСУ!", - додав він.

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