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Франция поддержала отключение России от SWIFT

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Также нам обещают оборонительное оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в разговоре с президентом Франции Эммануэль Макрон поддержал персональные санкции для Путина и отключение государства-агрессора от SWIFT.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

"Только что позвонил по телефону Эммануэль Макрон. Должен сказать, что он – настоящий друг Украины. С нами в самые сложные моменты. Поддержано отключение от SWIFT и введение персональных санкций против Путина, обеспечение оборонным оружием", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Великобритания и Евросоюз почти одновременно включили в списки санкций президента России Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова.

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