США вводят санкции против Путина, Лаврова и членов российского Совбеза

США вводят санкции против Путина, Лаврова и членов российского Совбеза

Штаты синхронизировали свои решения с решениями европейских союзников.

За войну против Украины США вводят персональные санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом объявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 25 февраля.

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"Для синхронизации с решениями наших европейских союзников США также присоединяются к ним и вводят персональные санкции против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и членов национальной команды по безопасности", — объявила она.

Ранее источники анонсировали, что США планируют ввести персональные санкции против Путина, это блокирование банковских счетов и имущества, запрет на въезд в Штаты.

Ранее 25 февраля ЕС решил заморозить активы Путина и Лаврова.