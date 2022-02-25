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Польша передаст Украине минометы, боеприпасы и беспилотники

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Польша передаст Украине минометы, боеприпасы и беспилотники

pixabay.com

Есть также шанс получить Javelin и автоматы Grot.

Правительство Польши одобрило поставки Украине минометов и боеприпасов к ним, беспилотников и другого вооружения.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Польша передает первый пакет:

  • 60 мм минометов (100 шт.) и боеприпасов к ним (1500 шт.),
  • БПЛА (8 комплектов);
  • планируется передача боеприпасов V категории и кевларовых шлемов V категории;
  • 152 мм кумулятивные боеприпасы – 1770 шт;
  • 23 мм боеприпасы к автоматическим орудиям – 25336 шт.;
  • 23 мм подкалиберные боеприпасы к автоматическим орудиям – 5000 шт. (возможно дополнительно 66 тыс. шт.);
  • кевларовые боевые шлемы – 42 тыс. шт.

"Выражена готовность передачи ПТРК Javelin после согласования со США о дополнительной закупке на замену этих ПТРК, которые могут быть переданы нам. Готовы передать 5,56x45 мм автоматов Grot – 10 тыс. шт." – добавил Арестович.

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