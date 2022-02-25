Польща передасть Україні міномети, боєприпаси та безпілотники

Є також шанс отримати Javelin та автомати Grot.

Уряд Польщі схвалив постачання Україні мінометів і боєприпасів до них, безпілотників та іншого озброєння.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Польща передає першим пакетом:

60 мм мінометів (100 шт.) та боєприпасів до них (1500 шт.),

БПЛА (8 комплектів);

планується передача боєприпасів V категорії та кевларових шоломів V категорії;

152 мм кумулятивні боєприпаси – 1770 шт.;

23 мм боєприпаси до автоматичних гармат – 25336 шт.;

23 мм підкаліберні боєприпаси до автоматичних гармат – 5000 шт. (можливо додатково 66 тис. шт.);

кевларові бойові шоломи – 42 тис. шт.

"Висловлено готовність передачі ПТРК Javelin після погодження зі США про додаткову закупівлю на заміну цих ПТРК, які можуть бути передані нам. Готові передати 5,56x45 мм автоматів Grot – 10 тис. шт." – додав Арестович.