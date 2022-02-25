Польща передасть Україні міномети, боєприпаси та безпілотники

Є також шанс отримати Javelin та автомати Grot.
Уряд Польщі схвалив постачання Україні мінометів і боєприпасів до них, безпілотників та іншого озброєння.
Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
Польща передає першим пакетом:
- 60 мм мінометів (100 шт.) та боєприпасів до них (1500 шт.),
- БПЛА (8 комплектів);
- планується передача боєприпасів V категорії та кевларових шоломів V категорії;
- 152 мм кумулятивні боєприпаси – 1770 шт.;
- 23 мм боєприпаси до автоматичних гармат – 25336 шт.;
- 23 мм підкаліберні боєприпаси до автоматичних гармат – 5000 шт. (можливо додатково 66 тис. шт.);
- кевларові бойові шоломи – 42 тис. шт.
"Висловлено готовність передачі ПТРК Javelin після погодження зі США про додаткову закупівлю на заміну цих ПТРК, які можуть бути передані нам. Готові передати 5,56x45 мм автоматів Grot – 10 тис. шт." – додав Арестович.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан