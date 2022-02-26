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ЄС скасував росіянам спрощене видавання віз

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ЄС скасував росіянам спрощене видавання віз

Associated Press

Нові обмеження почнуть діяти від 28 лютого.

Від найближчого понеділка, 28 лютого, всі росіяни не зможуть отримувати спрощені візи для поїздок до Євросоюзу.

Це одна із санкцій, які ЄС запровадив проти Росії через те, що вона війною пішла проти України.

Зокрема, відтепер за спрощеною процедурою не зможуть отримати візи до ЄС члени офіційних делегацій, бізнесмени, парламентарії, власники дипломатичних паспортів.

Тим часом Велика Британія та Євросоюз майже одночасно включили до списків санкцій президента Росії Володимира Путіна і главу МЗС РФ Сергія Лаврова. І ще майже сотню росіян.

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