Збиття українського Іл-76: суд підтвердив довічні терміни Плотницькому та його спільникам

Збиття українського Іл-76: суд підтвердив довічні терміни Плотницькому та його спільникам

Розгляд доказів, зібраних слідчими у межах досудового розслідування, тривав більше 5 років.

Дніпровський апеляційний суд підтвердив довічне ув’язнення для терористів, які у 2014 році збили український літак Іл-76.

Про це інформують Офіс генпрокурора та СБУ.

Так, довічний термін за вчинення терористичного акту отримали:

колишній керівник терористів так званої "ЛНР" Ігор Плотницький;

заступник командира НЗФ "Батальйон Заря" Андрій Патрушев;

командир незаконного збройного формування "Вітязь" Олексій Гурєєв.

За даними слідства, ватажки терористів влаштували засідки та керували групами бойовиків, озброєних переносним зенітно-ракетним комплексом, що перекривали авіаційне сполучення аеропорту Луганська. 14 червня 2014 року під час здійснення заходу на посадку в аеропорт Луганська цим ПЗРК був уражений військово-транспортний літак Іл-76.

Розгляд доказів, зібраних слідчими у межах досудового розслідування, тривав більше 5 років. Наразі СБУ вживає заходи для затримання обвинувачених та етапування їх до в’язниці.

Нагадаємо, 14 червня 2014 року бойовики збили літак, що доправляв десантників до луганського летовища. 40 військових та 9 членів екіпажу загинули одразу.

2017 року слідчі встановили, що тодішній керівник штабу АТО Віктор Назаров мав достатньо даних, що ворог готує засідку, але відправив військових у політ. Його засудили до семи років в'язниці за халатність, але у грудні 2020 року суд зупинив виконання вироку. У травні 2021-го суд визнав невинним генерала Назарова.