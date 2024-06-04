Чергова маячня пропагандистів: росіян намагаються надихнути вбитим командиром бойовиків

Російські Z-блогери закликають своїх підписників брати приклад із польового командира "ЛНР" Олексія Мозгового, який "не побоявся встати з дивана" та воювати за "руський мир".

Про це пише український блогер і журналіст Денис Казанський у Telegram.

Казанський з іронією нагадав, як закінчив свій земний шлях польовий командир Олексій Мозговий.

Дописи Z-блогерів

Дописи Z-блогерів

"То що з ним далі сталося, не підкажете? А, так, ви ж його самі і замочили у 2015 році. Саме за те, що "встав із дивана" і сколотив своє власне бандформування. Прийшли росіяни з ПВК "Вагнера" та розстріляли Мозгового на трасі разом із охоронцями та вагітною коханкою", – підсумував блогер.

Нагадаємо, 23 травня 2015 року на окупованій бойовиками території Луганської області був убитий ватажок банди "Привид" Олексій Мозговий. Його джип спочатку підірвали, а потім розстріляли з кулемета на трасі Луганськ — Алчевськ між селищем Михайлівка та Алчевськом.

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