Затримання ухилянтів і проникнення в житло: в Україні з'явиться військова поліція – всі деталі

Проникнення в житло, перевірка документів та затримання ухилянтів – в Україні хочуть створити військову поліцію.

У Раді зареєстрували відповідний законопроєкт про військову поліцію № 6569-д.

Міністерство оборони підтримало таке рішення. Чим відрізнятиметься військова поліція від поліції та які ще функції буде виконувати – йдеться в ексклюзиві Вікторії Панченко TSN.ua.

31 травня у Верховній Раді ініціювали створення в Україні військової поліції. Примітно, що Міністерство оборони закликало депутатів підтримати законопроєкт.

Міністерство наголосило на необхідності слідчих повноважень для військової поліції та заявило, що планує співпрацювати з депутатами для вдосконалення законопроєкту.

"Цей документ має ключове значення для Збройних сил України, які гостро потребують створення системи юстиції, першим кроком до якої є саме військова поліція", – зазначили у Міноборони.

У пояснювальній записці до документу зазначається, що "метою законопроєкту є створення законодавчих підстав та правових засад діяльності Військової поліції як військового формування з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки і оборони, та який основним своїм завданням має забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міністерстві оборони, Збройних силах та Державній спеціальній службі транспорту".

Пропонується, аби військовослужбовці Військової поліції залучалися до воєнних (бойових) дій, але виключно з метою виконання завдань Військової поліції. Комплектується орган за рахунок чисельності ЗСУ та не може перевищувати 1,5% чисельності Збройних сил. Особовий склад Військової поліції складатиметься з військовослужбовців, державних службовців і працівників. Також Військова поліція комплектується військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом та за призовом.

Примітно, що повноваження військової поліції розповсюджуються і на значну частину громадян, оскільки у тексті проєкту закону вказано, що ця спецполіція має за мету “забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів. Загалом у нового правоохоронного органу будуть повноваження, що схожі на повноваження Нацполіції, але з певними нюансами.

Військова поліція зможе перевіряти у водіїв документи і проникати до житла, якщо буде така необхідність для встановлення правопорядку. Також під час затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, буде наділена повноваженнями тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту.

Норми законопроєкту передбачають, що під час дії воєнного або надзвичайного стану, Військова поліція бере участь у:

боротьбі з ворожими диверсійно-розвідувальними групами на території України;

охороні військових об'єктів, військових містечок та їх населення, сприяння його евакуації;

відновленні та підтриманні порядку і дисципліни у військових частинах;

забезпеченні дотримання особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмеженні свободи пересування осіб та руху транспортних засобів.

Військова поліція може отримати повноваження самостійно розслідувати обставини ДТП за участю військовослужбовців, а також здійснювати контроль за дотриманням учасниками дорожнього руху ПДР під час використання військових транспортних засобів. Ба більше, передбачено, що юридичні особи всіх форм власності, у встановленому законами України порядку можуть виділяти транспорт та інші матеріально-технічні засоби, а також виконувати роботи та послуги необхідні для реалізації повноважень ВП. Відповідний законопроект профільний Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував до ухвалення Верховною Радою за основу.

Нацгвардійцям "розв’язують руки"?

Нагадаємо, що нещодавно Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до Закону "Про Національну гвардію України". Цим документом передбачається, що Нацгвардія зможе застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, кайданки та навіть електрошокери.

Зазначимо, що Нацгвардія і зараз має право вживати певних примусових заходів, проте для цього досить чітко описані умови. Законопроєктом умови застосування значно спрощуються. Зокрема, у ст. 15 Закону пропонується врегулювати, що військовослужбовці Нацгвардії зможуть використовувати та застосовувати конкретні заходи примусу: фізичний вплив; спеціальні засоби; зброю, озброєння та бойову техніку; озброєння повітряних суден. Про це наголошують і у самому відомстві.

Примітно, що Верховна Рада також має намір дозволити Національній гвардії використовувати службових собак для затримання адмінпорушників та патрулювання. Ба більше, нацгвардійцям нададуть право використовувати навіть гранати та боєприпаси, якщо у цьому виникне необхідність.

Однак, військовослужбовці зобов’язані попередити про застосування заходів примусу та надати людині достатньо часу для виконання їхньої законної вимоги. Однак, цього можна не робити, якщо зволікання може спричинити посягання на життя і здоров’я військовослужбовця або іншим людям.

Також у законопроєкті прописані випадки, що саме нацгвардійцям категорично заборонятиметься робити.

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В Україні з'явиться ВІЙСЬКОВА ПОЛІЦІЯ?! Вона зможе проникати до житла і не тільки