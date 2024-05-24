Електрошокери, кайданки та навіть собаки: нацгвардійцям “розвʼязують” руки

Кайданки, кийки, електрошокери та засоби примусової зупинки автомобіля. Нацгвардійцям розв’язують руки. ВР планує надати військовим додаткові засоби примусу. Законопроєкт вже ухвалили у першому читанні.

Всі деталі скандального документу розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Нацгвардійцям “розв’язують руки”?

Верховна Рада 22 травня ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до Закону “Про Національну гвардію України” щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Нацгвардії під номером №10311.

Цим документом передбачається, що Нацгвардія зможе застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, кайданки та електрошокери. Тобто, якщо ви не зупинитесь на вимогу нацгвардійця, наприклад, на КПП, то вас можуть і скрутити, якщо таки доженуть. Зазначимо, що Нацгвардія і зараз має право вживати певних примусових заходів, проте для цього досить чітко описані умови.

Законопроєктом умови застосування значно спрощуються. Зокрема, у ст. 15 Закону пропонується врегулювати, що військовослужбовці Нацгвардії зможуть використовувати та застосовувати конкретні заходи примусу: фізичний вплив; спеціальні засоби; зброю, озброєння та бойову техніку; озброєння повітряних суден. Про це наголошують і у самому відомстві.

“Загалом зміни в закон спрямовані на деталізацію повноважень Національної гвардії та забезпечення чіткого нормативного визначення діяльності Нацгвардії. Він може зазнавати змін і доповнень на етапі розгляду і прийняття.

Гвардійці мусять мати законні інструменти, аби протидіяти ДРГ, злочинцям, нести службу у місцях, де цього потребують люди у прифронтових районах та на звільнених територіях. Наше завдання — захист держави, безпека громадян”, — йдеться у повідомленні Нацгвардії.

Примітно, що військовослужбовці Національної гвардії України мають право застосовувати фізичний вплив не тільки для припинення правопорушення чи затримання особи, яка порушила закон, але й для забезпечення особистої безпеки та/або безпеки інших осіб. Зокрема, військовослужбовці мають право використовувати та застосовувати засоби обмеження рухомості (кайданки, сітки для зв’язування тощо). Також вони можуть застосовувати засоби примусової зупинки транспортного засобу:

а) для примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні розпорядження (вимоги) військовослужбовця та/або намагається уникнути проходження контролю на контрольно-пропускному пункті об’єкту, що охороняється Національною гвардією, порушує встановлений пропускний режим, ігнорує вимоги дорожніх та/або інших інформаційних знаків, світлофорів та/або інших світлових сигналів щодо зупинки транспортного засобу;

б) якщо дії водія транспортного засобу створюють загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця та/або інших осіб;

в) для затримання осіб, які скоїли кримінальне правопорушення і намагаються втекти на транспортному засобі.

Однак є і винятки. Такі примусові заходи впливу не можуть бути направлені на вагітних жінок, осіб похилого віку, інвалідів та малолітніх дітей. Окрім випадків учинення такими особами групового та/або збройного нападу чи опору або якщо є безпосередня загроза життю чи здоров’ю військовослужбовця і неможливо у інший спосіб зупинити правопорушників.

Примітно, що Верховна рада також має намір дозволити Національній гвардії використовувати службових собак для затримання адмінпорушників та патрулювання. Ба більше, нацгвардійцям нададуть право використовувати навіть гранати та боєприпаси, якщо у цьому виникне необхідність.

Зокрема, вищезазначені засоби, нацгвардійці зможуть застосовувати для захисту від нападу, подання сигналу тривоги, припинення масових заворушень тощо. Окрім того, нацгвардійці зможуть застосовувати вогнепальну зброю для затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, яка намагається здійснити втечу, а також для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю військовослужбовця і намагається втекти на транспортному засобі.

Також військовослужбовці зможуть використовувати зброю для збиття дронів. А от дрони нацгвардійці зможуть використовувати для звільнення заручників, знешкодження диверсантів, охорони важливих об'єктів тощо.

У дипустанов свої правила

Примітно, що примус забороняється застосовувати у приміщеннях і на земельних ділянках, які належать або закріплені за дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав в Україні, крім випадків, коли від глави дипломатичного або іншого відповідного представництва надійде офіційними каналами письмове прохання застосувати заходи примусу проти правопорушників.

Повинні попередити

Однак військовослужбовці зобов’язані попередити про застосування заходів примусу та надати людині достатньо часу для виконання їхньої законної вимоги. Цього можна не робити, якщо зволікання може спричинити посягання на життя і здоров’я військовослужбовця або іншим людям.

“У разі неможливості уникнути застосування заходу примусу такий захід примусу не повинен перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на Національну гвардію України завдань та функцій, і має зводитися до мінімізації ризику заподіяння шкоди життю та здоров’ю особи, яка вчинила правопорушення, а також життю і здоров’ю інших осіб”, — йдеться у повідомленні.

Також у законопроекті прописані випадки, що нацгвардійцям категорично заборонятиметься робити.

наносити удари людині гумовими (пластиковими) кийками по голові, шиї, ключичній ділянці, статевих органах, попереку (куприку) і в живіт;

застосовувати кайданки понад дві години безперервно або без послаблення їх тиску;

під час застосування засобів, споряджених речовинами сльозогінної та дратівної дії, здійснювати прицільну стрільбу по людях, розкидати і відстрілювати гранати у натовп, повторно застосовувати їх у межах зони ураження в період дії таких речовин;

застосовувати світлозвукові пристрої на відстані не ближче двох метрів від людини;

застосовувати водомети, якщо температура повітря нижче + 10°С.

А гроші є?

В свою чергу, Міністерство фінансів зауважило, що хоча у законопроєкті наведено конкретний перелік спеціальних засобів (кайданки, сітки для зв’язування, захисні бар’єри, турнікети, гумові та пластикові кийки, електрошокові пристрої тощо) та випадки їх застосування особовим складом Національної гвардії, разом з тим у матеріалах до законопроєкту відсутня інформація про додаткову потребу у коштах на забезпечення військовослужбовців спеціальними засобами. І найголовніше — жодного слова щодо дотримання прав і свобод людини.

Потрібно відзвітуватися

Також в документі зазначається, що військовослужбовці Національної гвардії зобов’язані повідомити (усно або письмово) свого командира про застосування спеціальних засобів, а у разі якщо внаслідок застосування спеціальних засобів особі було заподіяно тілесні ушкодження, каліцтво або смерть, командир повинен письмово поінформувати про це відповідний орган досудового розслідування.

У ТЦК додалось повноважень

Звичайно, не так радикально, але й ТЦК також “розв’язали руки” — у процесах мобілізації. Кабмін у своїй постанові №560 від 16 травня прописав, хто, де і як може вручати “листи щастя”. Документ можуть вручати цілодобово за місцем проживання, за місцем роботи, місцем навчання, у громадських місцях, місцях масового скупчення людей, у ТЦК, на блокпостах і пунктах пропуску через кордон. Про це повідомив і речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Весь цей процес може фіксуватися на камеру.

Однак це не всі сюрпризи від влади. При цьому також створюються групи оповіщення. Вони також мають право роздавати повістки. У разі особистого вручення повістки належним підтвердженням оповіщення про виклик до ТЦК вважається: особистий підпис про отримання повістки; відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом; відеофіксація відмови від отримання повістки або відмови у спілкуванні з уповноваженою особою. До складу таких груп оповіщення можуть входити представники ТЦК, органів влади, підприємств, навчальних закладів, поліція, голови ОСББ.

Каратимуть штрафами

Ба більше, у Раді остаточно ухвалили законопроєкт 10379, який згодом підписав президент Зеленський. Закон передбачає збільшення штрафів за порушення правил військового обліку. До цього моменту за порушення правил мобілізації було передбачено лише адмінпротокол та невеликий штраф.

Однак тепер суми стягнень для ухилянтів будуть набагато більшими. За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час: передбачено штраф від 17 000 до 25 500 грн — для громадян та від 34 000 до 59 500 грн — для посадових та юридичних осіб. Якщо порушення правил мобілізації відбувається повторно, то і штрафи збільшуються в рази. Ба більше, чоловіки, які отримали кілька штрафів за ухилення від мобілізації, потім притягуватимуться до кримінальної відповідальності. Таку гучну заяву зробив член оборонного комітету Ради Олександр Федієнко.

ТЦК можуть втрати каральну функцію

Однак ТЦК можуть втратити каральну функцію. Відповідно до нового законодавства, виписувати штрафи ухилянтам могли безпосередньо в ТЦК навіть без рішення суду. Проте у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує позбавити ТЦК права штрафувати ухилянтів. Нардеп Анатолій Бурміч, який є ініціатором документу, пропонує забрати у ТЦК та СП право накладати штрафи на призовників, військовозобов’язаних і резервістів за вчинення адміністративних правопорушень. Такі рішення, на думку політика, повинні ухвалювати місцеві суди.

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