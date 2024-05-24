Электрошокеры, наручники и даже собаки: нацгвардейцам "развязывают" руки

Наручники, дубинки, электрошокеры и средства принудительной остановки автомобиля. Нацгвардейцам развязывают руки. ВР планирует предоставить военным дополнительные средства принуждения. Законопроект уже был принят в первом чтении.

Все детали скандального документа рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Нацгвардейцам "развязывают руки"?

Верховная Рада 22 мая приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон "О Национальной гвардии Украины" по усовершенствованию правовых основ применения мер принуждения военнослужащими Нацгвардии под номером №10311.

Этим документом предполагается, что Нацгвардия сможет применять средства принудительной остановки автомобиля, наручники и электрошокеры. То есть, если вы не остановитесь по требованию нацгвардейца, например, на КПП, то вас могут и скрутить, если догонят. Отметим, что Нацгвардия и сейчас имеет право принимать определенные меры принуждения, однако для этого достаточно четко описаны условия.

Законопроектом условия применения значительно упрощаются. В частности, в ст. 15 Закона предлагается урегулировать, что военнослужащие Нацгвардии могут использовать и применять конкретные меры принуждения: физическое влияние; специальные средства; оружие, вооружение и боевую технику; вооружение воздушных судов. Об этом подчеркивают и в самом ведомстве.

“В целом, изменения в закон направлены на детализацию полномочий Национальной гвардии и обеспечение четкого нормативного определения деятельности Нацгвардии. Он может претерпевать изменения и дополнения на этапе рассмотрения и принятия.

Гвардейцы должны иметь законные инструменты, чтобы противодействовать ДРГ, преступникам, нести службу в местах, где в этом нуждаются люди в прифронтовых районах и на освобожденных территориях. Наша задача – защита государства, безопасность граждан”, – говорится в сообщении Нацгвардии.

Примечательно, что военнослужащие Национальной гвардии Украины имеют право применять физическое влияние не только для прекращения правонарушения или задержания нарушившего закон, но и для обеспечения личной безопасности и/или безопасности других лиц. В частности, военнослужащие имеют право использовать и применять средства ограничения подвижности (наручники, сетки для связывания и т.п.). Также они могут использовать средства принудительной остановки транспортного средства:

а) для принудительной остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил законные распоряжения (требования) военнослужащего и/или пытается избежать прохождения контроля на контрольно-пропускном пункте охраняемого Национальной гвардией объекта, нарушает установленный пропускной режим, игнорирует требования дорожных и/или других информационных знаков, светофоров и/или других световых сигналов по остановке транспортного средства;

б) если действия водителя транспортного средства создают угрозу жизни и здоровью военнослужащего и/или других лиц;

в) для задержания лиц, совершивших уголовное правонарушение и пытающихся скрыться на транспортном средстве.

Однако есть и исключения. Такие принудительные меры воздействия не могут быть направлены на беременных женщин, пожилых людей, инвалидов и малолетних детей. Кроме случаев совершения такими лицами группового и/или вооруженного нападения или сопротивления или если есть непосредственная угроза жизни или здоровью военнослужащего и невозможно другим способом остановить правонарушителей.

Примечательно, что Верховная рада также намерена разрешить Национальной гвардии использовать служебных собак для задержания админнарушителей и патрулирования. Более того, нацгвардейцам предоставят право использовать даже гранаты и боеприпасы, если в этом возникнет необходимость.

В частности, вышеупомянутые средства нацгвардейцы смогут применять для защиты от нападения, подачи сигнала тревоги, прекращения массовых беспорядков и т.д. Кроме того, нацгвардейцы смогут применять огнестрельное оружие для задержания лица при совершении им преступного деяния, пытающегося совершить побег, а также для остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью военнослужащего и пытается скрыться на транспортном. средства.

Также военнослужащие смогут использовать оружие для сбивания дронов. А вот дроны нацгвардейцы могут использовать для освобождения заложников, обезвреживания диверсантов, охраны важных объектов и т.д.

У дипучреждений свои правила

Примечательно, что принуждение запрещается применять в помещениях и на земельных участках, принадлежащих или закрепленных за дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями иностранных государств в Украине, кроме случаев, когда от главы дипломатического или иного соответствующего представительства официальными каналами поступит письменная просьба применить меры принуждения против правонарушителей.

Должны предупредить

Однако военнослужащие обязаны предупредить о применении мер принуждения и предоставить человеку достаточно времени для выполнения их законного требования. Этого можно не делать, если промедление может привести к посягательству на жизнь и здоровье военнослужащего или другим людям.

“В случае невозможности избежать применения меры принуждения такая мера принуждения не должна превышать меры, необходимые для выполнения возложенных на Национальную гвардию Украины задач и функций, и должна сводиться к минимизации риска причинения вреда жизни и здоровью лица, совершившего правонарушение, а также жизни и здоровью других лиц”, — говорится в сообщении.

Также в законопроекте прописаны случаи, что нацгвардейцам будет категорически запрещаться делать.

наносить удары человеку резиновыми (пластиковыми) дубинками по голове, шее, ключическому участку, половым органам, пояснице (копчику) и в живот;

применять наручники более двух часов непрерывно или без ослабления их давления;

при применении средств, снаряженных веществами слезоточивого и раздражающего действия, осуществлять прицельную стрельбу по людям, разбрасывать и отстреливать гранаты в толпу, повторно применять их в пределах зоны поражения в период действия таких веществ;

применять светозвуковые устройства на расстоянии не ближе двух метров от человека;

применять водометы, если температура воздуха ниже +10°С.

А деньги есть?

В свою очередь, Министерство финансов отметило, что хотя в законопроекте приведен конкретный перечень специальных средств (наручники, сетки для связывания, защитные барьеры, турникеты, резиновые и пластиковые дубинки, электрошоковые устройства и т.п.) и случаи их применения личным составом Национальной гвардии, вместе с тем, в материалах к законопроекту отсутствует информация о дополнительной потребности в средствах на обеспечение военнослужащих специальными средствами. И самое главное — ни слова о соблюдении прав и свобод человека.

Нужно отчитаться

Также в документе отмечается, что военнослужащие Национальной гвардии обязаны сообщить (устно или письменно) своему командиру о применении специальных средств, а в случае если в результате применения специальных средств лицу были причинены телесные повреждения, увечье или смерть, командир должен в письменном виде проинформировать об этом соответствующий орган досудебного расследования.

У ТЦК добавилось полномочий

Конечно, не так радикально, но и ТЦК также развязали руки — в процессах мобилизации. Кабмин в своем постановлении №560 от 16 мая прописал, кто, где и как может вручать "письма счастья". Документ могут вручать круглосуточно по месту жительства, по месту работы, месту обучения, в общественных местах, местах массового скопления людей, в ТЦК, на блокпостах и пунктах пропуска через границу. Об этом сообщил и спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин. Весь этот процесс может фиксироваться на камере.

Однако, это не все сюрпризы от власти. При этом также создаются группы оповещения. Они также вправе раздавать повестки. При личном вручении повестки надлежащим подтверждением оповещения о вызове в ТЦК считается: личная подпись о получении повестки; видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием; видеофиксация отказа от получения повестки или отказа в общении с уполномоченным лицом. В состав таких групп оповещения могут входить представители ТЦК, органов власти, предприятий, учебных заведений, полиция, главы ОСМД.

Будут наказывать штрафами

Более того, в Раде окончательно приняли законопроект 10379, который впоследствии подписал президент Зеленский. Закон предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил военного учета. До этого момента за нарушение правил мобилизации были предусмотрены только админпротокол и небольшой штраф.

Однако теперь суммы взысканий для ухилянцев будут гораздо больше. За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в военное время: предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 грн — для граждан и от 34 000 до 59 500 грн — для должностных и юридических лиц. Если нарушение правил мобилизации совершается повторно, то и штрафы увеличиваются в разы. Более того, мужчины, получившие несколько штрафов за уклонение от мобилизации, будут привлекаться к уголовной ответственности. Такое громкое заявление сделал член оборонного комитета Совета Александр Федиенко.

ТЦК могут потери карательную функцию

Однако ТЦК могут потерять карательную функцию. Согласно новому законодательству, выписывать штрафы уклоняющимся могли непосредственно в ТЦК даже без решения суда. Однако в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий лишить ТЦК права штрафовать уклончан. Нардеп Анатолий Бурмич, инициатор документа, предлагает забрать у ТЦК и СП право налагать штрафы на призывников, военнообязанных и резервистов за совершение административных правонарушений. Такие решения, по мнению политика, должны принимать местные суды.

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