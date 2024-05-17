Новые штрафы для уклонистов: Зеленский подписал закон

В частности, введены три режима: нарушение, повторное нарушение и нарушение во время военного положения.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, повышающий штрафы уклонистов от мобилизации. Он вступит в силу на следующий день после опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

О подписании документа стало известно с официального сайта ВРУ.

Новый закон вносит изменения в ст. 210 и 201-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также вводит три режима: нарушение, повторное нарушение и нарушение во время военного положения.

Статья 210: нарушение военного учета

Штрафы увеличиваются в несколько раз для граждан, не состоящих на военном учете или своевременно не обновивших свои учетные данные. За нарушения будут предусмотрены следующие наказания:

от 3 400 до 5 100 гривен – в мирное время;

– в мирное время; от 17 000 до 25 500 гривен – в военное время (или за повторное нарушение).

Раньше сумма штрафа составляла от 510 до 850 гривен, а также от 850 до 1700 гривен за повторное нарушение в течение года или в особый период.

Статья 210-1: нарушение законодательства о мобилизации

Отказ от повестки или неявка в ТЦК может также обернуться штрафом. Впрочем, размер зависит от того, когда имеет место нарушение – в мирное время или военное.

В мирное время:

от 5 100 до 8 500 гривен – для граждан

– для граждан от 17 000 до 34 000 гривен – для должностных и юридических лиц

В военное время:

от 17 000 до 25 500 гривен – для граждан

– для граждан от 34 000 до 59 000 гривен – для должностных и юридических лиц

Ранее граждан-нарушителей штрафовали на сумму от 1700 до 3400 гривен, а должностных лиц – от 3400 до 5100 гривен. Повторное нарушение или в особый период поднимало планку до 3400-5100 гривен и 5100-8500 гривен соответственно.

Следует отметить, что закон содержит важное уточнение: положения о штрафах не применяются, если у военкомата есть возможность получить данные военнообязанного из государственных реестров.

Процедура назначения штрафа

Закон также вносит изменения в ст. 258 КУоАП. Ее дополнили нормой о том, что ТЦК могут не составлять протоколы, если нарушения по ст. 210 и 210-1 совершено в особый период, а человек не явился без уважительной причины.

Ранее военкомат должен был составить протокол о привлечении к админответственности, который уже рассматривал суд и решал вопрос о штрафе. Сама же стадия составления протокола требовала присутствия военнообязанного. Он должен был ознакомиться с правами, подписать документ или отказаться делать это.

Таким образом, фактически вводится процедура заочной выписки штрафа. Однако ТЦК все равно обязан должным образом сообщить человеку о дате, времени и месте вызова и доказательства надлежащего вызова.

Кроме того, увеличиваются сроки административного ареста. Так, если человек нарушает правила военного учета и уклоняется от мобилизации, полиция может задержать его на срок до трех часов для составления протокола. Если нужно установить личность и/или выяснить обстоятельства нарушения, может задержать сроком до 3 суток.

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