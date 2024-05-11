Повестка в дверь: сочтется ли законно врученной

Новым законом не определено место, где должна вручаться повестка. Впрочем, повестка будет считаться врученной, если человек ее получил лично.

Повестка в дверь: действительна ли она и будет ли она законно вручена, — в материале ТСН.ua.

Сейчас фактически повестку могут выдать военнообязанному где угодно. Так, например, по месту обучения или работы, посреди улицы, в общественных местах или на остановках. По распоряжению ТЦК это могут делать не только представители военкоматов, но и руководители госорганов или учебных заведений, или исполнительные органы сельских или городских советов.

Впрочем, повестку сочтут врученной, если ее вручат лично человеку, к которому он касается. Кроме того, на ней следует поставить подпись о получении. Иначе — этот документ не будет иметь юридическую силу.

Что же делать – если повестку оставили в дверях? В таком случае человек имеет полное право не явиться в ТЦК и СП. Адвокаты и правозащитники в один голос говорят: просто прикрепить повестку на дверь и считать, что военнообязанный ее получил – не законно.

"Если человек не подписал повестку, то действия военных с повесткой не имеют юридической силы. То, что они сфотографировали повестку на дверях квартиры, тоже нет никакого значения. Они могли ее прикрепить где угодно. Военные должны были дождаться человека, вручить повестку в руки и получить подпись о вручении. Прикрепление на дверь – это отклонение от правил вручения повесток", — подчеркнул правозащитник Эдуард Багиров.

Также, когда о получении повестки расписались жена, родители, соседи или другие лица, значит, она ненадлежаще вручена. Потому никаких правовых последствий для военнообязанного не будет. Штраф за неявку в военкомат возможен тогда, когда человек проигнорировал повестку, врученную надлежащим образом и под которой он поставил подпись о получении.

Напомним, почти неделю вступает в силу новый закон о мобилизации, но уже сейчас многие украинцы обсуждают в соцсетях то, какие права и обязанности будут у каждой из сторон этого процесса – военнообязанных и работников ТЦК. Как изменятся проверки ТЦК на улицах — в материале ТСН.ua.

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