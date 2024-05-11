Повістка в двері: чи вважатиметься законно врученою

Новим законом не визначено місце, де повинна вручатися повістка. Втім, повістка вважатиметься врученою, якщо людина її отримала особисто.

Повістка в двері: чи дійсна вона та чи вважатиметься вона законно врученою, - у матеріалі ТСН.ua.

Зараз фактично повістку можуть видати військовозобов'язаному будь-де. Приміром, за місцем навчання чи роботи, посеред вулиці, у громадських місцях чи на зупинках. За розпорядження ТЦК, це можуть робити не лише представники військкоматів, але і керівники держорганів чи навчальних закладів, або виконавчі органи сільських чи міських рад.

Втім, повістку вважатимуть врученою, якщо її вручать особисто людині, якої вона стосується. Крім того, на ній потрібно поставити підпис про отримання. Інакше - цей документ не матиме юридичної сили.

Що ж робити - якщо повістку залишили в дверях? У такому випадку людина має повне право не з'явитися до ТЦК та СП. Адвокати та правозахисники в один голос кажуть: просто прикріпити повістку на двері і вважати, що військовозобов'язаний її отримав, - не законно.

"Якщо людина не підписала повістку, то дії військових з повісткою не мають юридичної сили. Те, що вони сфотографували повістку на дверях квартири, теж немає ніякого значення. Вони могли її прикріпити де завгодно. Військові мали дочекатися людину, вручити повістку в руки, та отримати підпис про вручення. Прикріплення на двері - це відхилення від правил вручення повісток", - наголосив правозахисник Едуард Багіров.

Також, коли про отримання повістки розписались дружина, батьки, сусіди чи інші особи, то це означає, що вона неналежно вручена. Тому жодних правових наслідків для військовозобов'язаного не буде. Штраф за неявку до військкомату можливий тоді, коли людина проігнорувала повістку, вручену належним чином та під якою вона поставила підпис про отримання.

Нагадаємо, за майже тиждень набуває чинності новий закон про мобілізацію, але вже зараз багато українців обговорюють у соцмережах те, які права та обов’язки будуть у кожної зі сторін цього процесу – військовозобов’язаних і працівників ТЦК. Тож як зміняться перевірки ТЦК на вулицях - у матеріалі ТСН.ua.

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