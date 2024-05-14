Бронь от мобилизации: нужно ли военнообязанным идти в ТЦК

Обновить данные необходимо всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

Для обновления данных в территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны прийти и те мужчины, которым от 18 до 60 лет, имеющие право на бронирование от мобилизации.

Об этом во время телемарафона заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

"Прибыть в ТЦК так (нужно – Ред.). Закон, который вступит в силу от 18 мая, говорит нам о том, что все военнообязанные должны уточнить свои данные в ТЦК либо с помощью электронного кабинета, либо в ЦНАП. То есть есть три варианты по крайней мере", — подчеркнул он.

По словам Лазуткина, даже мужчинам, которые не подлежат бронированию, но у них есть основания для отсрочки (например, многодетные родители), стоит обновить свои данные.

Напомним, закон о мобилизации вступит в силу уже 18 мая. Обновить данные необходимо в течение 60 дней, не дожидаясь повестки для этого. Что нужно знать и чего ждать военнообязанным – читайте в материале ТСН.ua.

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