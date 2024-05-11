Повестка за границей: будут ли рассылать мужчинам

Новый закон о мобилизации, который заработает уже с 18 мая, обяжет украинских мужчин за границей обновлять свои данные. В частности, в электронных кабинетах.

Выдают ли повестки заграницей и будут ли их рассылать украинским мужчинам за пределами страны — в материале ТСН.ua.

По законодательству, военнообязанные мужчины за рубежом повесток получать не будут. В зарубежных странах не будут работать украинские ТЦК и СП. Повестки в консульствах во время обращения для обновления персональных данных также не будут выдавать, объясняют в парламенте.

"У нас нет механизма вручения повестки за границей, потому что это вручают представители ТЦК СП. За рубежом, скажем так, юрисдикция их не распространяется", — говорит член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Процедура обновления данных за границей необходима, чтобы сотрудники ТЦК понимали, сколько военнообязанных граждан Украины находятся за границей. После получения этой информации в центрах не тратят время на оформление повесток.

Между тем в Минобороны подчеркивают, что для обновления военно-учетных данных за рубежом мужчины смогут воспользоваться электронным кабинетом военнообязанного.

Выдают ли повестки на границе

Адвокаты объясняют, пограничники не имеют полномочий или служебных обязанностей вручать повестки при пересечении границы военнообязанными. Если же такие действия работников ГНСУ будут иметь место, то они будут считаться незаконными.

Единственный случай, когда пограничники могут "заняться" человеком, находящимся на границе, когда он его незаконно пересек, пояснил адвокат Тарас Никифорчук.

"Сотрудники пограничной службы составляют соответствующие материалы, составляют протокол и передают его в суд. А судья выносит постановление, согласно которому человеку "светит" штраф от 3,4 тыс. грн, никакой уголовной ответственности за это не может быть", — рассказал специалист.

Напомним, в Украине снова продлили действие военного положения и мобилизацию, а с 18 мая заработает новый закон о мобилизации. Кто может уехать за границу и что для этого нужно – читайте в материале ТСН.ua.

Читайте также: