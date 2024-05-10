Мобилизация в Украине: какой срок прохождения ВВК

ВВК является необходимостью для определения пригодности лиц к службе и становлению на военный учет. Комиссия определяет, подлежит ли человек мобилизации.

11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла новый закон о мобилизации. Все, кто официально признан ограничено годным, должны повторно пройти проверку ВВК в течение 9 месяцев.

Прохождение ВВК является обязательной процедурой для всех граждан, желающих вступить в военную службу. Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", военная служба является обязательной для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет.

Приказ №402, изданный Минобороны, определяет срок действия постановлений ВВК, перечень болезней, влияющих на определение степени пригодности лиц к военной, а также другие процедуры для военных и военнообязанных.

Прохождение ВВК: как происходит

Реестры Министерства здравоохранения доступны ТЦК и врачам ВВК, поэтому часть данных о мужчинах они могут получить оттуда. ВВК все равно будут осуществлять осмотр военнообязанных и военнослужащих.

После вручения повестки военнообязанные должны пройти ВВК на прохождение комиссии. ВВК можно проходить в ТЦК, больницах, госпиталях и государственных медицинских учреждениях, где организована работа комиссии.

Для призыва в военную службу необходимо пройти ВВК, которая включает медицинское освидетельствование, психологическую диагностику и другие процедуры.

Перед началом прохождения ВВК, претендент должен пройти медицинское освидетельствование, включающее различные диагностические процедуры, такие как измерение артериального давления, веса, роста, определение зрения и слуха, проверка крови и прочее. В то же время, важно не только выявить наличие хронических заболеваний, но и выявить подозрительные симптомы, которые могут быть препятствием для службы в армии.

Кроме медицинского осмотра, претендент также должен пройти психологический тест, позволяющий выявить его психическое состояние и способность к стрессовым ситуациям. Психологи обращают внимание на такие параметры, как стойкость к стрессу, способность принимать решения в сложных ситуациях, эмоциональное состояние и прочее.

После успешного прохождения медицинского и психологического осмотра претендент получает направление на прохождение ВВК в воинской части или военной медицинской комиссии. Во время ВВК военные врачи проводят детальное обследование соискателя, проверяя его способность к службе в армии, а также устанавливая категорию годности к службе.

Повторное прохождение ВВК

Поскольку отныне в Украине отменен статус "ограниченно пригодный", непригодных или ограниченно пригодных к службе военных будет ожидать пересмотр.

В Минобороны сообщили, что лица с этим статусом должны повторно пройти Военно-врачебную комиссию в течение 9 месяцев, то есть до 4 февраля 2025 года. В то же время, в случае мобилизационных мероприятий постановление ВВК действительно в течение 12 месяцев, то есть военнообязанный может быть вызван для прохождения ВВК за 12 месяцев.

Напомним, члены ВЛК уже не смогут принимать решение по собственному усмотрению. ТСН.ua уже сообщал, что именно изменилось.

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