Мобілізація в Україні: який термін проходження ВЛК

ВЛК є необхідністю для визначення придатності осіб до служби та ставання на військовий облік. Комісія визначає, чи підлягає людина мобілізації.

11 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила новий закон про мобілізацію. Всі, хто офіційно визнаний обмежено придатним, повинні повторно пройти перевірку ВЛК впродовж 9 місяців.

Проходження ВЛК є обов’язковою процедурою для всіх громадян, які бажають вступити до військової служби. Згідно зі Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", військова служба є обов’язковою для чоловіків віком від 18 до 27 років.

Наказ № 402, виданий Міноборони, визначає термін дії постанов ВЛК, перелік хвороб, які впливають на визначення ступеня придатності осіб до військової, а також інші процедури для військових та військовозобов'язаних.

Проходження ВЛК: як відбувається

Реєстри Міністерства охорони здоров'я доступні ТЦК та лікарям на ВЛК, тому частину даних про чоловіків вони можуть отримати звідти. Втім, ВЛК все одно здійснюватимуть огляд військовозобов'язаних і військовослужбовців.

Після вручення повістки військовозобов'язані мають пройти ВЛК на проходження комісії. ВЛК також можна проходити у ТЦК, лікарнях, госпіталях та державних медичних закладах, де організована робота комісії.

Для призову до військової служби необхідно пройти ВЛК, яка включає медичний огляд, психологічну діагностику та інші процедури.

Перед початком проходження ВЛК, претендент повинен пройти медичний огляд, який включає різні діагностичні процедури, такі як вимірювання артеріального тиску, ваги, зросту, визначення зору та слуху, перевірка крові та інше. Водночас важливо не тільки виявити наявність хронічних захворювань, але й виявити підозрілі симптоми, які можуть бути перешкодою для служби в армії.

Окрім медичного огляду, претендент також повинен пройти психологічний тест, який дозволяє виявити його психічний стан та здатність до стресових ситуацій. Психологи звертають увагу на такі параметри, як стійкість до стресу, здатність приймати рішення в складних ситуаціях, емоційний стан і інше.

Після успішного проходження медичного та психологічного огляду, претендент отримує направлення на проходження ВЛК у військовій частині або військовій медичній комісії. Під час ВЛК військові лікарі здійснюють детальне обстеження претендента, перевіряючи його здатність до служби в армії, а також встановлюючи категорію придатності до служби.

Повторне проходження ВЛК

Оскілький відтепер в Україні скасовано статус "обмежено придатний", на непридатних або обмежено придатних до служби військових чекатиме переогляд.

У Міноборони повідомили, що особи з цим статусом повинні повторно пройти Військово-лікарську комісію протягом 9 місяців, тобто до 4 лютого 2025 року. Водночас у разі мобілізаційних заходів постанова ВЛК дійсна протягом 12 місяців, тобто військовозобов'язаний може бути викликаний для проходження ВЛК за 12 місяців.

Нагадаємо, члени ВЛК вже не зможуть ухвалювати рішення на власний розсуд. ТСН.ua вже повідомляв, що саме змінилося.

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