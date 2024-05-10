Як ще сказати українською "ледар": 10 варіантів, про які мало хто знає

В українській мові існує багато слів, щоб охарактеризувати ліниву людину, все залежить від ситуації.

Слово "ледар" кажуть на людину, яка нічого не робить і намагається уникнути виконання покладених на неї обов’язків. Українська мова багата на синоніми, тому сучасні словники пропонують купу варіантів до цієї лексеми. Розповідаємо, якими синонімами можна замінити слово "ледар".

Якими синонімами можна замінити слово "ледар": 10 найкращих варіантів

Гультяй. "Гучніше виспівував своє "гей-гоп", молодо викручувався в сідлі молодий безжурний гультяй".(П. Загребельний, "Диво").

"Гучніше виспівував своє "гей-гоп", молодо викручувався в сідлі молодий безжурний гультяй".(П. Загребельний, "Диво"). Ледачий. "А тут Збруч - вузенький рівчачок, що на дні його ледве дзюркоче мирна й ледача водичка". (М. Кулик, " Записки консула").

"А тут Збруч - вузенький рівчачок, що на дні його ледве дзюркоче мирна й ледача водичка". (М. Кулик, " Записки консула"). Ледащиця – використовується переважно для характеристики жінок. "От дівка, от золото, от ледащиця!" (М. Вовчок, "Ледащиця").

– використовується переважно для характеристики жінок. "От дівка, от золото, от ледащиця!" (М. Вовчок, "Ледащиця"). Ледащо. "Яке ледащо, та й те грубить!" (М. Вовчок, "Ледащиця").

"Яке ледащо, та й те грубить!" (М. Вовчок, "Ледащиця"). Лежебока. "Ну нічого, маленька лежебоко, насолоджуйся спокоєм". (Н. Гербіш, "Художниця").

"Ну нічого, маленька лежебоко, насолоджуйся спокоєм". (Н. Гербіш, "Художниця"). Лежень. "Той розплющив одне око, хотів розсердитись, але так уже розледачів, що й сердитись лінувався, сказано – лежень". (В. Бережний, "Дем’янко Дерев’янко").

"Той розплющив одне око, хотів розсердитись, але так уже розледачів, що й сердитись лінувався, сказано – лежень". (В. Бережний, "Дем’янко Дерев’янко"). Лінивий. "Був тут собі в нашім селі Іван, парубчак здоровий і вродливий, але такий лінивий, такий лінивий, що нехай бог боронить". (Іван Франко, "Без праці").

"Був тут собі в нашім селі Іван, парубчак здоровий і вродливий, але такий лінивий, такий лінивий, що нехай бог боронить". (Іван Франко, "Без праці"). Лінюх. "Так і прозвали його Іван Лінюх". (Іван Франко, "Без праці").

"Так і прозвали його Іван Лінюх". (Іван Франко, "Без праці"). Нероба. "Говорять: що хибує капіталістові , – нероба". (Іван Франко, "Борислав сміється").

"Говорять: що хибує капіталістові , – нероба". (Іван Франко, "Борислав сміється"). Шалапут – легковажна, непутяща людина. "Відчепися, чумаче, відчепися, бурлаче, відчепись, шалапуте!" (С. Руданський Тв., 1959, 291).

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