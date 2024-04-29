"Ви гарно виглядаєте" – невдалий комплімент українці: як сказати правильно

Напевно, кожна жінка не раз отримувала такий комплімент, хоча слово "виглядати" буде недоречним у такому значенні. Відомий народний вчитель, Олександр Авраменко, пояснив на одному зі своїх експрес-уроків, чому не можна говорити жінкам: "Ви добре виглядаєте".

Що треба говорити замість слова "виглядати": пояснення мовознавця

Авраменко не рекомендує вживати дієслово "виглядати" у значенні висловлення захоплення чиїмось образом чи красою. Оскільки ця лексема має інше значення – дивитися кудись, висуватися, дивитися крізь щось. Наприклад, можна виглядати з вікна, із-за рогу будинку, виглядати когось.

Мовознавець рекомендує застосовувати словосполучення "мати вигляд", якщо ви хочете сказати про зовнішній вигляд якоїсь людини чи предмету. Наприклад: "Ірина має надзвичайно гарний вигляд", а не "виглядає".

А щоб краще запам’яталось, коли треба вживати слово "виглядати", Олександр Авраменко навів фразеологізм – сталий український вираз, про вовка Сірка: "Виглядає, як Сірко з пасльону".

Читайте також:

Як назвати подружку гарним українським словом: його мало хто знає

5 наймилозвучніших українських слів: їх можна сміливо використовувати в повсякденному спілкуванні

Весняні квіти — як правильно називати українською, забудьте про "маргаритки", "ландиші", "сірєнь"