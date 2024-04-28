Якому знаку зодіаку пощастить 29 квітня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 29 квітня?

День, коли рішучі й радикальні зміни виходять на порядок денний, що дуже зручно для початку робочого тижня. Потік космічної енергії, який буде спрямований на Землю, виявиться настільки сильним, що знадобляться серйозні зусилля для того, щоб втримати його "в руках", інакше він може звести нанівець будь-які дії – як професійного, так і особистого характеру. Особливо важливо контролювати власні емоції, які також можуть "вирватися на волю": не можна підвищувати голос, дозволяти собі висловлювання, які можуть образити когось із вашого оточення, і влаштовувати істерики – як з приводу, так і без.

Скорпіон

Скорпіони можуть розраховувати на успіх у взаєминах з партнерами – насамперед це стосується бізнесу й фінансів. Можна призначати ділові зустрічі та переговори – співрозмовники будуть налаштовані на досягнення домовленості і підуть назустріч навіть у тих пунктах угод, які ще кілька днів тому здавалися суперечливими. Потрібно скористатися шансом, який з повним правом доволі швидко можна буде назвати щасливим.

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