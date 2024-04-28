Какому знаку Зодиака повезет 29 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 29 апреля?

День, когда решительные и радикальные перемены, выходят на повестку дня, что очень удобно для начала рабочей недели. Поток космической энергии, который устремится на Землю, окажется настолько сильным, что понадобятся серьезные усилия для того, чтобы удержать его «в руках», в противном случае он может вести на нет любые действия – как профессионального, так и личного характера. Особенно важно держать под контролем и собственные эмоции, которые тоже могут «вырваться на свободу»: нельзя повышать тон, позволять себе выражения, которые могут обидеть кого-то из окружающих, и устраивать истерики – как по поводу, так и без.

Скорпион

Скорпионы могут рассчитывать на удачу в отношениях с партнерами – прежде всего, это касается бизнеса и финансов. Можно назначать деловые встречи и переговоры – собеседники будут настроены ма достижение договоренности и пойдут навстречу даже в тех пунктах соглашений, в которые еще несколько дней назад казались спорными. Нужно воспользоваться шансом, который с полным правом довольно быстро можно будет назвать счастливым.

Читайте также: